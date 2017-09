Köstlichkeiten auf einem Bauernhof in der Eifel Die vierte Reise der "Lecker aufs Land"-Tour führt in die Eifel. Dort erwartet Magdalena Zelder die anderen Landfrauen, um sie von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Die gebürtige Saarländerin hat nach einer Landwirtschaftslehre Agrarbetriebswirtschaft studiert - genau wie ihr Mann Christoph. Zusammen machten sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Bauernhof und fanden ihr Glück schließlich in Wittlich. Der Hof besteht aus klassischer Milchvieh-Haltung, Hühnern und Ackerbau, aber auch ein kleiner Hofladen auf Selbstbedienungsbasis ist vorhanden. Ihre beiden kleinen Kinder sind beim Melken und beim Hühnerfüttern immer dabei. Für die Landfrauen gibt es zur Vorspeise "Schorles", eine Spezialität der Moseleifel.