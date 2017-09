Viertelfinale in New York. In Runde drei besiegte Diego Schwartzman den an Nummer fünf gesetzten Marin Cilic. Noch nie bezwang der Argentinier einen höher gerankten Spieler. Mit dem Einzug ins Viertelfinale erreichte Schwartzman erstmals bei einem Grand-Slam-Event die Runde des letzten Acht.