Makler Gerhard Hanslein und Bauer Rainer Kastner sind mit Prof. Dr. Jürgen Kaiser verabredet. Kaiser will ein Bauernhaus kaufen, doch dann wird seine Leiche in dem alten Haus gefunden. Die Cops finden heraus, dass der Tote der Freund von Gerlinde Ortmann, Mutter von Controllerin Patrizia Ortmann, war. Als sich plötzlich herausstellt, dass der Tote eigentlich Roland Kerner heißt und ein Heiratsschwindler ist, bekommt der Fall eine neue Wendung. Wer hätte Grund gehabt, Kaiser beziehungsweise Kerner zu ermorden? Die erste Spur führt Stadler und König zu Makler Hanslein. Er hat die Anzahlung für das Haus, die das Opfer bei sich hatte, gestohlen. Blieb es nicht nur dabei? Auch der frühere Ehemann einer von Kerner geprellten Frau, Herbert Günzel, macht sich verdächtig. Hat sich Günzel jetzt endlich an dem Heiratsschwindler gerächt? Ein spannender Fall für die Rosenheimer Ermittler, wobei Mutter Ortmann für Aufregung im Kommissariat sorgt.