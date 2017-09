Es sind keine drei Wochen mehr bis zur Wahl, die heiße Phase des Wahlkampfes ist in vollem Gange. "Wie geht's, Deutschland?" fragt Marietta Slomka. Ein Land, in dem der Ton rauer geworden ist: Merkel-Befürworter gegen Merkel-Gegner, Zufriedene versus Unzufriedene, Privilegierte gegen Chancenlose, Globalisierungsgewinner und -verlierer. Was haben diese Antipoden noch miteinander zu tun? In 90 Minuten werden die entscheidenden Wahlthemen diskutiert, ergänzt durch informative Reportagen aus dem ganzen Land. Was kann trotz aller Unterschiede die Gesellschaft zusammenhalten? Wovor haben die einen Angst, was macht den anderen Mut? Wie unversöhnlich ist die Situation wirklich? Marcus Niehaves reist als Reporter durchs Land und macht sich ein eigenes Bild. Im Studio ergänzt er seine eigenen Eindrücke durch Daten und Fakten. Marietta Slomka präsentiert den Abend als Moderatorin und leitet den Talk der Spitzenpolitiker. Geladen sind Vertreter von sieben Parteien, die sich Hoffnungen auf den Einzug in den nächsten Bundestag machen können. Im Studio werden sie konfrontiert mit Protagonisten aus den Reportagen. Die Sendung kommt aus der Berliner Fernsehwerft vor Live-Publikum.