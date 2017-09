Der Londoner Psychiater Hector (Simon Pegg) schafft es einfach nicht, seinen Patienten zum Glück zu verhelfen. Also bricht er zu einer Weltreise auf, um herauszufinden, was uns glücklich oder unglücklich macht. Unterwegs trifft er alte Freunde und macht Bekanntschaft mit attraktiven Frauen, einem Drogendealer und einem weisen Mönch - und lernt dabei viel über das Glück. Witzig-weise Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers, mit Stars wie Jean Reno oder Christopher Plummer in starken Nebenrollen.