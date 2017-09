Majorin Bibi Fellner erhält einen Anruf aus dem Pflegeheim, kurz bevor sie mit dem Flieger in den wohlverdienten Urlaub abheben kann: Mit ihrem Vater geht es zu Ende. Sie hat nicht das beste Verhältnis zu ihm. Ihr besorgter Kollege Moritz Eisner begleitet sie in die Steiermark. Dort stirbt Bibis Vater noch in derselben Nacht. Zu ihrer großer Überraschung vermacht er Bibi den Schlüssel zu einem Bankschließfach, in dem die verdutzte Sonderermittlerin über 30.000 Euro in bar findet. Der alte Kauz war jedoch pleite und lebte die letzten Jahre in einem Altersheim für Mittellose. Woher stammt also das viele Geld? Diese Frage kann Bibi Fellner auch als Polizistin nicht einfach ignorieren, zumal auch ihr Kollege vermutet, dass an der Sache etwas faul ist. Offenbar waren die Busausflüge, die ihr Vater allwöchentlich über die nahe Grenze nach Ungarn machte, keine gewöhnlichen Kaffeefahrten. Moritz Eisner lässt seinen pensionierten Kollegen Sommer als Undercover-Ermittler an einer der Fahrten teilnehmen. Zunächst erscheint es, als ginge es um unspektakulären Medikamentenschmuggel. Als Sommer jedoch brutal zusammengeschlagen wird, zeichnet sich ab, dass die Senioren als Kuriere für ein viel gefährlicheres Geschäft eingesetzt werden.