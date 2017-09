"Cleverman" ist ein futuristisches Aborigine-Drama in 6 Folgen. Es spielt in der nahen Zukunft eines dystopischen Australiens, in welcher die sogenannten Hairypeople aus den Geschichten der australischen Ureinwohner unter den Menschen leben. Sie sind kräftiger und leben länger als wir, werden aber in Ghettos untergebracht und müssen sich gegen Diskriminierung und Ausbeutung zur Wehr setzen. Die Geschichte konzentriert sich auf Koen West (Hunter Page-Lochard), der sich dem Kampf gegen die unterdrückerische Containment Authority anschließt. Als Nachfolger des letzten Cleverman, ein Auserwählter unter den Aborigines, kommen ihm besondere Kräfte zu, die eigentlich an seinen der Kultur viel näher stehenden Bruder Waruu (Rob Collins) gehen sollten. Ryan Griffen, selbst Angehöriger der Aborigines, schuf seine sozio-politisches relevantes "Cleverman" mit einem weitestgehend aus australischen Ureinwohnern bestehenden Cast, lässt die übernatürlichen Hairies die Sprache Gumbaynggirr sprechen und seine Serie mit indigenem Hip-Hop unterlegen. (Premiere in ONE)