Inhalt Cindy und Jim können keine Kinder bekommen. Da sie sich aber so sehr Nachwuchs wünschen, schreiben sie eines Abends die Eigenschaften, die ihr Kind haben sollte, auf kleine Zettel. Diese verstauen sie sorgfältig in einer Holzschachtel, die sie im Garten vergraben. Nach einem schweren Gewitter steht am nächsten Morgen der 10-jährige Timothy Green vor der Tür, der genau der Beschreibung von Cindy und Jim entspricht. Und das sind längst noch nicht alle Überraschungen, die er ihnen bereitet. (SV1) Original-Titel: The Odd Life of Timothy Green Laufzeit: 95 Minuten Genre: Komödie, USA 2012 Regie: Peter Hedges FSK: 6 Schauspieler: Cindy Green Jennifer Garner Jim Green Joel Edgerton Timothy Green CJ Adams Brenda Best Rosemarie DeWitt Joni Jerome Odeya Rush James Green Senior David Morse