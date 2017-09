Die Geiselnahme des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch die RAF am 5. September und die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut am 13. Oktober durch ein palästinensisches Terrorkommando hielten die Bundesrepublik sechs Wochen lang in Atem. Dieses wichtige Kapitel deutscher Geschichte hat Heinrich Breloer in einer dokumentarischen Filmerzählung beearbeitet.