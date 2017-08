Die TSG Hoffenheim spielte in der letzten Saison unter dem jungen Trainer Julian Nagelsmann stark auf und belegte am Ende den vierten Tabellenplatz. Eine der Stützen der jungen Mannschaft ist der Stürmer Sandro Wagner, der in der Vorsaison elf Tore in 31 Spielen erzielte. Neu beim Team aus dem Kraichgau ist Serge Gnabry, der in der letzten Saison für Werder Bremen ebenfalls elfmal traf.