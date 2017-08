Das Team aus dem Kraichgau trifft beim FC Liverpool auf einige alte Bekannte aus der Bundesliga. Ein wichtiger Spieler in der Mannschaft von Jürgen Klopp ist der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino. Der Brasilianer wechselte 2015 für eine Ablösesummer von über 40 Millionen Euro zu den "Reds". In der letzten Saison erzielte Firmino in der Premier League elf Tore und gab zehn Torvorlagen.