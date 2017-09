Am 18. Geburtstag erfährt Müllerstochter Constanze (Sinja Dieks), dass ihre sechs Brüder einst in Schwäne verwandelt wurden. Sie kann den Fluch brechen, wenn sie sechs Jahre schweigt und Hemden aus Brennesseln näht. Sie versucht es, doch als sich Prinz Markus (André Kaczmarczyk) in sie verknallt, wird ihr Durchhaltewillen auf eine harte Probe gestellt.