Die Kanonenkugel hat Münchhausen und Frieda auf den Mond katapultiert; der Mann im Mond beglückt die Menschheit von hier oben mit Sternschnuppen und schenkt den beiden Helden das Seil, mit dem sie sich zur Erde hinab hangeln - mitten in den tiefsten, russischen Winter. In der klirrenden Kälte frieren selbst die russischen Posthörner fest. Doch Frieda scheint es nicht eilig zu haben, zu ihrer Mutter zurückzukehren. Auch in Petersburg tut das Mädchen alles, um noch länger mit Münchhausen zusammen bleiben zu können. Im Palast der Zarin findet sie eine intrigante Gegnerin in Katharina der Großen. Die will Münchhausen ganz für sich und ist rasend eifersüchtig auf das Kind, das ihrem Baron so ähnlich sieht. Als sie hinter Friedas Geheimnis kommt, ist die ihres Lebens nicht mehr sicher.