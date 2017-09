DCI Vera Stanhope ermittelt im Todesfall Jamie Thorne. Teenager haben die Leiche des jungen, aus der Gegend stammenden Mannes gefunden - eingewickelt in Plastikplanen. Pathologe Dr. Marcus Summer stellt schnell fest, dass es sich bei der Todesursache um stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Schädel des Mordopfers handelt. Aber ohne jegliche Spur einer Waffe bleibt Vera nichts anderes übrig, als sich mit den einzigen Hinweisen, einem Kruzifix sowie Ticketabschnitten vom Pevensey Jahrmarkt in Jamies Hosentasche, auseinanderzusetzen. Die Betreiber des Jahrmarktes, Bobby Pevensey und seine Frau Morven, erklären, dass Jamie für sie gearbeitet und gemeinsam mit seinem Kollegen Harris Kirke in einem Wohnwagen auf dem Gelände gewohnt hat. Eine in Jamies Unterkunft aufgefundene Bibel führt DCI Vera Stanhope und DC Aiden Healy zu Jamies Ortskirche, wo Pfarrer George Haleford und seine Frau bestätigen, dass Jamie bis vor einem Jahr bei ihnen wohnte, nachdem sie ihn von der Straße aufgelesen hatten. DCI Vera Stanhope fragt sich, wieso Jamie auf der Straße lebte, zumal seine Mutter Grace und ihr Mann Philip Marsh, eine scheinbar glückliche Familie, nur wenige Meilen entfernt wohnen. Die Ermittlungen erfahren eine überraschende Wendung, als neue forensische Beweise darauf hindeuten, dass Brendan Halesford, der Sohn des Pfarrers, eine kriminelle Vergangenheit aufzuweisen hat. Während es immer mehr Verdächtige gibt und widersprüchliche Aussagen den Fall nur noch verworrener machen, müssen DCI Vera Stanhope und ihr Team an einem Strang ziehen, um der verborgenen Geschichte hinter dem Mord an dem jungen Mann auf den Grund gehen zu können.