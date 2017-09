James Bond - Man lebt nur zweimal", 1967 von Lewis Gilbert mit vielen witzigen, atemberaubenden technischen Finessen, Tricks und Erfindungen in Szene gesetzt, war der fünfte Film, in dem Sean Connery seit ,,James Bond jagt Dr. No" (1962) die Figur des Topagenten verkörperte. Und er war ihrer schon ziemlich müde, überließ anderen das Feld - dem unglücklichen George Lazenby, der nur einmal James Bond sein durfte -, kehrte für ,,James Bond - Diamantenfieber" zurück, bevor Roger Moore mit ,,Leben und sterben lassen" seinerseits eine grandiose Bond-Karriere startete. Nach einer jahrelangen Pause ließ sich Connery 1983 zu einem Bruch seines Schwurs ,,nie wieder Bond" überreden und drehte den passenden Titel ,,Sag niemals nie", um unter Beweis zu stellen, dass er doch der beste Bond ist, den es je gab und wahrscheinlich geben wird. Bonds Gegenspieler in ,,Man lebt nur zweimal" ist der Supergangster Blofeld, den nicht Habgier, sondern wahnsinnige Machtgier zu ungeheuerlichen Taten und Untaten antreibt. Zweimal noch sollte Blofeld sich auf der Kinoleinwand mit 007 messen. 1969 trat Telly Savalas als Blofeld gegen George-Lazenby-Bond an, 1971 macht ihm Sean Connery in ,,Diamantenfieber" endgültig den Garaus, hier wurde das verbrecherische Genie von Charles Gray dargestellt.