"ZDF SPORTreportageExtra" beschäftigt sich mit der Faszination des Virtuellen. Vom Kinderzimmer in die Profi-Ligen - längst haben Computerspiele auch die Welt des Sports erobert. Es wirkt wie eine andere Welt. Mega-Events in ausverkauften Hallen, Fußball-Bundesligisten bauen Profi-Teams auf, und das IOC denkt über eine Aufnahme in das olympische Programm nach. Computerspiele gehören zur Vision des zukunftsorientierten Sports. Nur, hat diese Entwicklung wirklich etwas mit Sport zu tun? Rudi Cerne taucht für die "ZDF SPORTreportageExtra" in eine Welt ein, die sich rasant entwickelt. Als 1972 das erste Computerspiel auf den Markt kam, hat wohl niemand den ungebremsten Siegeszug geahnt. Heute spielen vernetzte Profi-Spieler weltweit um viele Millionen an Preisgeld und haben echtes Star-Potenzial. Einer von ihnen ist Timo Siep, Profi beim VfL Wolfsburg. Siep gewährt Einblicke in sein Leben als Profi-Gamer. Wir begleiten ihn bei der FIFA 17 WM, bei der die besten Profis in London um den WM-Titel spielen.