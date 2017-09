Kurz nachdem der Bankräuber Michael Haas entlassen wird, werden nacheinander seine Komplizen, die Brüder Jakub und Karol Kaminski, ermordet. Wollte sich Haas an den Kaminskis rächen? Immerhin war er der einzige, der nach dem brutalen Bankraub gefasst wurde und seine Strafe im Gefängnis verbüßte. Bei den beiden Toten wird eine Justitia-Figur gefunden. Die Ermittlungen der SOKO Wien laufen auf Hochtouren. Der vierte Bankräuber, Toni Wenzel, ist zunächst unauffindbar. Dann läuft er dem Spurensicherer Franz Wohlfahrt am Tatort des Mordes an Karol Kaminski über den Weg. Wenzels Tasche ist voll mit der Beute aus dem Bankraub. Doch bevor das Team der SOKO Wien ihn festnehmen kann, gelingt Wenzel die Flucht. Bei dem Banküberfall wurde die junge Polizistin Lisbeth Nagelschmidt erschossen. Ins Visier der Ermittlungen geraten auch Lisbeths Vater, Richter Nagelschmidt, und ihr damaliger Freund, der Polizist Heinrich Justus. Wollten beide den Mord an Lisbeth rächen? Für Major Carl Ribarski und seinen Kollegen Oberstleutnant Helmuth Nowak beginnt eine knifflige und ereignisreiche Jagd nach dem Täter.