Stefan Mross hat einen weiteren Auftritt in dieser Saison "Immer wieder sonntags" im Ersten. Nach der letzten von insgesamt 14 Live-Sendungen in diesem Jahr präsentiert der beliebte Entertainer am 3. September in "Immer wieder sonntags - Best of" die schönsten Szenen aus den vergangenen Monaten. Außerdem in der Best-of-Ausgabe der SWR-Unterhaltungsshow im Ersten: Musik von Semino Rossi, DJ Ötzi und Maite Kelly, Comedy von Ingolf Lück und Marco Rima sowie weitere Publikumslieblinge wie das "Rote Mikrofon" und vieles mehr. - Best of