Die Band Fraktus, bestehend aus Torsten, Dickie und Bernd, macht nach ihrem Auftritt bei Rock am Ring Station in Hengasch, was in einer wilden und drogenreichen Party im Gasthof Aubach mündet. Und mitten drin Sophie und Schulte. Am nächsten Morgen wacht Sophie auf: Filmriss! Und zu allem Übel steckt Roadie Gonzo tot in den Rabatten. Seine schwangere Freundin Cherry ist am Boden zerstört. Sophie hat während ihrer Ermittlungen alle Hände voll damit zu tun, die kindischen Egomanen von Fraktus in den Griff zu kriegen und den Fall zu lösen. Das fällt ihr nicht gerade leicht, schließlich kann sie sich an nichts erinnern. Dietmar hingegen hat sich selbst den Floh ins Ohr gesetzt, dass er der uneheliche Sohn von Zielonka sein könnte. Denn seit seine Mutter bei seinem ehemaligen Chef wohnt, vertragen sich die beiden "Herbstzeitlosen" auffällig gut miteinander und schwärmen vor allem in den höchsten Tönen von der Vergangenheit.