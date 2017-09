Vom Ijsselmeer bis zur Nordseeküste liegen viele kleine Städte, die seit mehr als 100 Jahren auf sportliche Weise miteinander verbunden sind. Die Elf-Städte-Tour ist in den ganzen Niederlanden bekannt. Früher wurden im Winter die gut 200 km an einem Tag mit Schlittschuhen zurückgelegt. Heike Götz erlebt diese einzigartige Landschaft auf ihrem Rad und per Boot.