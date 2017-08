Die Mutter des Hauptkommissars Paul Kleinert wurde in Magdeburg ausgeraubt und fordert von ihrem Sohn ein energisches Einschreiten. Doch statt selbst hinzufahren, schickt Kleinert einen Kollegen zum Undercover-Einsatz. Unterdessen fordert in Quedlinburg ein wichtigerer Fall seine Aufmerksamkeit: Dort wird eine Fleischerei erpresst - es sollen vergiftete Wurstwaren in Umlauf gebracht werden.