The Big 50 - Momente, die die Welt bewegten Heute | RTL 2 | 20:15 - 23:10 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Martin Luther Kings berühmte "I have a Dream"-Rede findet in der Sendung ebenso Erwähnung wie der Wimbledon-Triumph von Boris Becker, die Erstbesteigung des Mount Everest, der Fall der Berliner Mauer oder die aktuelle Flüchtlingskrise. Es waren Momente, die alles auf den Kopf stellten, die große Erfindungen zu Tage brachten, die Geschichte schrieben und Helden hervorbrachten. Laufzeit: 175 Minuten Genre: Dokumentation, D 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets