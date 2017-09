In 80 Tagen um die Welt Morgen | RTL 2 | 20:15 - 22:35 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Der exzentrische Londoner Erfinder Phileas Fogg (Steve Coogan, l.) geht die brisante Wette ein, in 80 Tagen die Welt umrunden zu können. Als Begleiter bietet sich ihm der Butler Passepartout (Jackie Chan) an, der auf der Flucht vor der Polizei ist. Auf ihrer abenteuerlichen Reise treffen sie auf zahlreiche legendäre Figuren des 19. Jahrhunderts. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA, D, IRL, GB 2004 Regie: Frank Coraci FSK: 6 Schauspieler: Passepartout/Lau Xing Jackie Chan Phileas Fogg Steve Coogan Monique Cécile de France Jean Michel Robert Fyfe Lord Kelvin Jim Broadbent Colonel Kitchner Ian McNeice