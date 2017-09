Spy Daddy Heute | RTL 2 | 16:25 - 18:10 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt CIA-Mann Bob Ho (Jackie Chan) passt auf die drei Kids seiner Nachbarin Gillian (Amber Valletta) auf. Die Racker schaffen, woran sich Diktatoren und Terroristen die Zähne ausbissen - sie bringen Bob fix an seine Grenzen. Original-Titel: The Spy Next Door Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2010 Regie: Brian Levant FSK: 6 Schauspieler: Bob Ho Jackie Chan Gillian Amber Valletta Farren Madeline Carroll Ian Will Shadley Nora Alina Foley Colton James Billy Ray Cyrus