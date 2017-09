Familie Limmer und Familie Fett, USA: Tausche bayrische 500-Seelengemeinde in ländlicher Idylle gegen amerikanische Millionenmetropole mit Strand und Sonnengarantie. Das ist der Plan von Familie Limmer aus Höfen/Dingolfing. Denn das bayerische Dorf eignet sich gar nicht für die Karrierepläne von Familienvater Michael. Er arbeitet als Personal Trainer im 100 Kilometer entfernten München. Seine amerikanische Verlobte Diane arbeitet als Flugbegleiterin auf Inlandsflügen in den USA. Der gemeinsame Sohn Elias (5) verbringt deshalb viel Zeit bei den bayerischen Großeltern und sieht vor allem seine Mutter kaum. Die hat mittlerweile sogar schon Probleme, das Bayerisch ihres Sohne zu verstehen. So kann es nicht weitergehen. Los Angeles, sie Stadt der Engel, soll also Familienleben beflügeln. Doch kann Michael sich ohne Kontakte erfolgreich in Los Angeles etablieren? Im Land der Superlative? Denn Michael sieht man auf den ersten Blick überhaupt nicht an, dass er Personaltrainer ist, mit großen Muckis kann der eher schmächtige Bayer nicht aufwarten. Gerade am Anfang muss Diane die Familie durchfüttern, mit ihrem eher spärlichen Gehalt als Stewardess. Haben die Limmers den Biss und die Geduld die harte Anfangszeit in L.A. durchzuhalten. Vor 20 Jahren kam auch Fitnesstrainerin Natasha Kufa Fett nach L.A.. Mit einer 2-jährigen Tochter auf dem Arm. Nur einem Koffer. Und hochschwanger mit Zwillingen. Verlassen vom Ex. Und einer Hand voller Träume. Wochenlang schlief sie auf dem Küchenboden der Bar, in der sie jobbte mit Zwillingen im Bauch. Erst nach der Geburt der Kinder konnte sie Sport trieben und schaffte es dank ihres attraktiven Äußeren und ihre sportlichen Begabung erste Aufträge zu ergattern. Heute ist die Fitnesstrainerin der Stars. Matthew McConaughey, Fergie oder Alanis Morissette gehören zu ihren Kunden. Seit neustem trainiert sie die Kandidatinnen von Heidi Klums Germanys Next Topmodel. Mit ihren inzwischen vier Kindern und Ehemann Sebastian wohnt die Supermama in einer Villa in Malibu. Sie lebt den amerikanischen Traum. Doch vor 20 Jahren war alles noch viel einfacher. 'Heute scheitern Auswanderer meist schon bei der Einreise und im Kampf um eine Greencard', erzählt die 39-Jährige. Heike und Josy Chatzinikalaou, Kos: Heike Chatzinikalaou (53) will auf der Insel Kos selbst gemachten Schmuck verkaufen. Und ihre Tochter Josy (17) muss mitziehen, um den Traum ihrer Mutter zu leben. Heike ist jedoch schlecht vorbereitet und mietet gleich zwei Wohnungen auf Kos an. Ein finanzielles Desaster, das nicht ohne Folgen bleiben wird. Julien Becker und Bernd Zimmer, Athen: Julien Becker (26) dagegen hat keine finanziellen Sorgen. Sein Vater Bernd Zimmer (59) lebt gut betucht und ohne Geldsorgen schon seit 14 Jahren in Athen und finanziert seinem Sohn den Aufbau eines angesagten bayerischen Restaurants in Athen. Doch auf dem Höhepunkt der Krise droht der Eröffnungstermin in letzter Sekunde zu kippen. Panagiota Petridou, Levdoukia/Thessaloniki: Außerdem begleiten wir Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou bei einem Besuch ihrer Verwandten im Dorf Levdoukia bei Thessaloniki. Auch auf dem Land hat die Wirtschaftskrise Spuren hinterlassen. Wie die Petridous jeden Tag aufs Neue gegen die Auswirkungen der Krise kämpfen, zeigen sie in 'Goodbye Deutschland - Die Auswanderer'. Familie Peuler, Australien: Neues von den Peulers: Andreas Peuler (52), seine Kinder Tom (15), die Zwillinge Antonia (13) & Santana (13) & Dan (12) sind vor gut zwei Jahren nach Hervey Bay, Australien ausgewandert. Hier wollte er mit seiner Familie und seiner damaligen Freundin Susi glücklich werden, doch Susi hat ihr Glück in Australien nicht finden können. Der Rest der Familie allerdings schon. Nachdem Susi die Familie verlassen hat, hatten die fünf Peulers eine schwierige Zeit. Doch das ist nun Geschichte, denn Andy ist über beide Ohren neu verliebt! Blöd nur, dass seine Angebetete Pam (50) noch in Berlin wohnt. - Panagiota Petridou, Levdoukia/Thessaloniki