In der letzten Folge "Grill den Henssler Sommer-Special" verabschiedet sich Steffen Henssler mit einem Paukenschlag: Zuerst fordert der Koch-King den zum beliebtesten GZSZ-Schauspieler gewählten Eric Stehfest zum kulinarischen Duell heraus und dann zünden "Dennis aus Hürth" sowie Detlef Steves und Panagiota Petridou ein wahres Gag-Feuerwerk. Mit Hilfe von Koch-Coach Mario Kotaska lässt Eric Stehfest bei der Vorspeise nichts anbrennen, um sich den Sieg zu holen. "Dennis aus Hürth" dagegen muss bei der Hauptspeise auf seine geliebte Mikrowellen-Currywurst verzichten und die für ihn ungewohnte Grillzange in die Hand nehmen. Und als Power-Duo wollen Panagiota Petridou und Detlef Steves noch eine alte Rechnung mit Steffen Henssler begleichen: Beim Dessert will Panagiota beweisen, dass sie auch ohne Flirtkunst gewinnen kann und Detlef will als ewiger Rivale den Hamburger Star-Koch zum Abschluss ein letztes Mal grillen. Ob ihnen das gelingt, entscheidet die Jury, bestehend aus Sterneköchin Maria Groß, Genießer Reiner Calmund und Star-Sommelier Gerhard Retter. Und trotz aller Konkurrenzkämpfe wird dies auch ein Abend der großen Gefühle und Emotionen, wenn Steffen Henssler sich nach vier erfolgreichen Jahren von der VOX-Kochbühne verabschiedet.