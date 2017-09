1988 wurde in Bay City, Texas die Leiche der 41-jährigen Mutter Alma Henderson in ihrem Auto gefunden. Zuletzt wurde Alma nachts in einem Oasis Club gesehen, bevor man ihre Leiche im Wagen fand, welcher auf dem Parkplatz eines Motels geparkt war. Die Spurensuche ergab, dass Alma vergewaltigt und dann erschossen worden ist. Laut Befragungen gab es niemanden, der ihr etwas Böses anhaben wollte.