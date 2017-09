Unter den heutigen 50 Athleten wollen drei Österreicher und zwei Schweizer zeigen, dass sie im härtesten TV-Sport-Parcours der Welt genauso gut sind wie ihre deutschen 'Konkurrenten': Herwig Natmessnig, Kenan Engerini und Florian Polsterer treten für Österreich an, Daniel Eigenmann und Noah Haefliger für die Schweiz. Ebenfalls in der 4. Folge dabei: Die Brüder Moritz und Philipp Hans, die beide bereits im letzten Jahr dabei waren - Moritz stand sogar im Finale. Werden diesmal beide Brüder weiterkommen? Außerdem die Brüder Noah und Samuel Faulstich, sowie Vater und Sohn Andreas und Luca Flögel. Wer von ihnen schafft es in die Halbfinalqualifikation und anschließend sogar bis ins Halbfinale? Neue Hindernisse sind u.a. die Stamm-Rollen (Balance), das Cargo-Netz mit Rad in der Vorrunde sowie die Hangelstäbe in der anschließenden Halbfinalqualifikationsrunde.