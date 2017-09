Am 10. und 11. September 2016 fand im Berliner Treptower Park das Lollapalooza Berlin Festival statt. Berlin wurde neben dem Lollapalooza Chile, Lollapalooza Brasilien und Lollapalooza Argentinien zur vierten internationalen Lollapalooza-Location, in der das Festival zusätzlich zur ursprünglichen US-Ausgabe im Grant Park, Chicago stattfindet. Es wurde das allererste Lollapalooza in Europa und fand vom 12. bis 13. September 2015 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof statt. Lollapalooza Berlin folgt der Tradition des Lollapalooza US und bringt eine einmalige Mischung aus Musik, Food, Streetart, Fashion, coolen Aktionen für Kinder und dem Fokus auf Nachhaltigkeit mitten ins Herz der Stadt. ONE zeigt die Highlights des Festivals mit Konzertausschnitten von der Hauptbühne und Backstage-Interviews mit den angesagtesten Musikern. Mit dabei sind u.a. Kings of Leon, Paul Kalkbrenner, James Blake, Philipp Poisel, Max Herre & Kahedi Radio Orchestra, Tocotronic und Lindsey Sterling. Weitere Infos zum Festival gibt es unter www.lollapaoozade.com