Samstagmorgen, Jess and Josh wachen nach einer Spontanparty am Abend zuvor dehydriert und verkatert auf. Da steht der Makler vor der Tür, um ihr Haus zur Besichtigung mit einer Gruppe potentieller neuer Mieter zu inspizieren. Jess und Josh sind schon spät dran, so dass sie es lieber ihrer Freundin Abby überlassen, schlaue Ausreden für den Makler zu erfinden und das Haus verlassen. Eins kommt zum anderen, am Abend sind Jess und Josh arbeitslos, bald wohl auch obdachlos, umgeben von nervenden Freunden und Verwandten, die sie mit Fragen löchern, was sie gerade machen und wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen. Beide haben darauf keine zufriedenstellende Antwort. Als Jess und Josh nach Hause kommen finden sie, wie befürchtet, die Kündigung vor und es bleiben ihnen nur zwei Tage, bis sie das Haus räumen müssen. Schließlich macht Josh aus der Auszugsparty auch noch eine Zerstörungsparty, so dass sie am nächsten Tag nicht nur obdachlos, sondern auch mittellos einer ungewissen Zukunft entgegen sehen...