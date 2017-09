Für beide Mannschaften geht es in Cardiff darum, den Anschluss an die Tabellenspitze in der Gruppe D nicht zu verlieren. Mit jeweils acht Punkten aus sechs Spielen liegen die Teams vier Punkte hinter Serbien und Irland. Im letzten Spiel spielte Österreich in Irland 1:1. Den Treffer für das Team von Trainer Marcel Koller erzielte Martin Hinteregger, der beim FC Augsburg in der Bundesliga spielt.