Von einem Herzinfarkt geschwächt, muss Wildnis-Fotograf Harry nach vielen Jahren aus der "weiten Welt" nach Deutschland zurückkehren. Katharina, seine Frau, ist davon ebenso wenig begeistert wie seine älteste Tochter Julia, die ihm nicht verziehen hat, dass er die Familie wegen seines Egotrips verließ. Nur seine Jüngste, Fritzi, selbst eine Lebenskünstlerin, sowie Oma Sophie freuen sich über die Heimkehr des charmanten Unruhestifters. Harry, für seine tolldreisten Eskapaden berüchtigt, gelobt hoch und heilig, sich am Riemen zu reißen - schließlich ist er gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Leider zeitigen seine Bemühungen den genau gegenteiligen Effekt. Es gibt kein Richtiges im Falschen: In dieser kurzweiligen Komödie sorgt Günther Maria Halmer für sehenswerte Turbulenzen in einem Frauenhaushalt. Angela Roy und Susanna Simon als Mutter und Tochter durchleben dabei Chaos pur. * Harry Wegener (Günther Maria Halmer) hat seinen Traum verwirklicht. Der erfolgreiche Tierfotograf durchstreift Dschungel und Savannen - bis ein leichter Herzinfarkt ihn zur Rückkehr nach Deutschland zwingt. Der angezählte Weltenbummler braucht nun jemanden, der sich liebevoll um ihn kümmert. Seine jüngere Tochter Fritzi (Claudia Eisinger), eine alleinerziehende Mutter, kann ihn in ihrer kleinen Wohnung nicht pflegen. Im stattlichen Familiendomizil wäre zwar genügend Platz, und Schwiegermutter Sophie (Christine Schorn) würde sich über die Rückkehr des Lebenskünstlers freuen, dessen fröhliche Ungeschicklichkeit etwas Farbe in den grauen Alltag brächte. Seine Noch-Ehefrau Katharina (Angela Roy) und seine Tochter Julia (Susanna Simon) haben dem Egomanen aber nicht verziehen, dass er sich einfach so aus dem Staub gemacht hat. Wohl oder übel quartieren sie den notorischen Chaoten auf dem Speicher ein, in der Hoffnung, dass er ihren auf gesunde Ernährung und Ordnung perfekt abgestimmten Alltag nicht durcheinander bringt.