Sie ist aus Deutschlands Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Und auch als Gast bei Guido Cantz "Verstehen Sie was?" zeigt Barbara Wussow viel Spielfreude und Spielwitz in Deutschlands lustigstem Sprachtest. Ob es um "Stockhafa" oder "Gummern", um "Kinnwassa" oder "Sunnewirbeli" geht - mit intuitivem Spürsinn löst die Wienerin die Mundarträtsel des Südwestens. Sie stellt sich den Fallstricken des Hunsrücker Nachsprechtests und macht als "Lernschweschter Bärbelle" an der Seite des schwäbischen "Frankenstein" Christoph Sonntag die Erschaffung des ersten künstlichen Schwaben zum comedyreifen Auftritt. Auch Rudi Schurickes 50er-Jahre-Hit "Wenn bei Capri" wird für die künftige Traumschiff-Hostess zum Publikumstriumph. Beim Karaokesingen der Odenwald-Fassung bleibt kein Auge trocken. Guido Cantz und seine "Mundartpäpste" Christian Habekost und Christoph Sonntag sind begeistert - und begeistert ist auch das Publikum, das die populäre Frau aus Wien mit Szenenapplaus feiert.