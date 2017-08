Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:50 - 09:15 Uhr | Comedyserie Infos

Als Fran mit Grace zum Arzt geht, stellt dieser fest, dass Fran operiert werden muss. Ihre Mandeln müssen entfernt werden. Obwohl Maxwell C.C. zu einem Klassentreffen begleiten wollte, wartet er mit seinen Kindern am Krankenbett, bis Fran nach der Operation wieder erwacht. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Abgründe Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1994 Regie: Linda Day Folge: 15 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury