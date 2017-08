In Nordjütland in Dänemark treffen Nord- und Ostsee zusammen. Am nördlichsten Punkt Dänemarks kann man mit jedem Bein in einem anderen Meer stehen. Die Ostseeinsel Laeso ist die kleinste Kommune Dänemarks. Dort gibt es den Jomfruhummer, der sehr beliebt ist, sich aber nur schwer fangen lässt, denn er verlässt seine Höhle auf dem Meeresgrund nur zum Fressen und alle zwei Jahre, um sich zu paaren.