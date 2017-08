Auf Island versuchen Ingenieure und Umweltschützer, die Natur und die Energieversorgung in Einklang zu bringen. So wurde die gesamte Stromproduktion auf Wasserkraft und Geothermie umgestellt. Die Wärme des vulkanisch aktiven Erdreichs, die Kraft der reißenden Flüsse und das gestaute Wasser vieler Seen liefern preiswerten Ökostrom und haben Island zu einer wohlhabenden Nation gemacht.