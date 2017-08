Brennendes Indien Heute | ARTE | 13:55 - 16:00 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Aufgrund eines muslimischen Aufstandes im Nordwesten Indiens im Jahr 1905 bittet der hinduistische Maharadscha den britischen Offizier Captain Scott, seinen Sohn Prinz Kishan in Sicherheit zu bringen. Zusammen mit dessen Gouvernante brechen die zwei auf, um den letzten Zug nach Kalapur zu erreichen. Sie können zwar den Palast verlassen, aber kommen zu spät zum Bahnhof. Doch Hilfe naht. Original-Titel: Flame Over India Laufzeit: 125 Minuten Genre: Abenteuerfilm, GB 1959 Regie: J. Lee Thompson Schauspieler: Catherine Wyatt Lauren Bacall Captain Scott Kenneth More Van Leyden Herbert Lom Bridie Wilfrid Hyde White Lady Windham Ursula Jeans Sir John Windham Ian Hunter Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets