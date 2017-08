Death in Paradise Heute | ZDF neo | 21:45 - 22:35 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nachdem der immer überaus korrekt gekleidete britische Polizist Richard Poole auf der Karibikinsel Saint-Marie den Tod seines Vorgängers aufgeklärt hat, wird er zu dessen Nachfolger bestimmt. Der Inspektor hat Mühe, sich an die lockere Lebensweise zu gewöhnen, die auf der Insel herrscht. Ihm zu Seite stehen neben der attraktiven Sergeantin Camille Bordey die Polizisten Dwayne Myers und Fidel Best. Untertitel: Willkommen im Paradies Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2011 Regie: Charlie Palmer Folge: 1 Schauspieler: DI Richard Poole Ben Miller Sgt. Lily Thomson Lenora Crichlow Dwayne Myers Danny John-Jules Camille Bordey Sara Martins Fidel Best Gary Carr Lawrence Karl Collins Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets