Live-Übertragung des Qualifikationsspiels zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland: Tschechien - Deutschland. In der Gruppe C gilt Weltmeister Deutschland als klarer Favorit, denn die anderen fünf Teams besitzen alle nicht die Klasse, um die Löw-Elf zu gefährden: Norwegen, Tschechien und Nordirland werden wohl um den zweiten Platz kämpfen, Aserbaidschan und San Marino gelten nur als Außenseiter. Der Gruppensieger ist direkt qualifiziert, die besten Gruppenzweiten gehen in die Play-offs.