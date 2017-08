Heiter bis tödlich - Akte Ex Morgen | MDR | 00:45 - 01:35 Uhr | Krimiserie Infos

Als Kommissarin Kristina Katzer aus dem Urlaub zurückkehrt, wird ihr ein neuer Kollege vorgestellt. Dieser ist ausgerechnet der smarte Lukas Hundt, Kristinas Ex-Affäre und der Vater ihrer 13-jährigen Tochter Jule. Dass Hundt Jules Vater ist, weiß allerdings niemand. Kaum in Weimar eingetroffen, stolpert Lukas schon über eine Leiche. Der Juwelier Alfons Beneke liegt tot vor seinem offenen Safe. Original-Titel: Akte Ex Untertitel: Endlich Prinzessin Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Christoph Klunker Folge: 1 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Jule Katzer Anna Krajci Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling