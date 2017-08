Küssen verboten! - Honeymoon mit Hindernissen Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:20 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ob Hund, Katze oder Papagei - Bryan fotografiert eifrig die tierischen Lieblinge seiner Kundschaft. Als eines seiner Modelle zu Schaden kommt, nutzt ein Gauner dies als Gelegenheit für eine miese Erpressung. Bryan soll dessen Tochter durch eine Scheinehe zur Einbürgerung verhelfen. Original-Titel: You May Not Kiss the Bride Laufzeit: 125 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2013 Regie: Rob Hedden FSK: 12 Schauspieler: Bryan Lighthouse Dave Annable Masha Nikitin Katharine McPhee Ernesto Rob Schneider Tonya Mena Suvari Bryans Mutter Kathy Bates Vadik Nikitin Ken Davitian