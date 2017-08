Freunde mit gewissen Vorzügen Heute | Pro7 | 20:15 - 22:25 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Fesseln der Liebe sind ihnen viel zu einengend, darum beschließen Jamie und Dylan, einfach Freunde zu bleiben und unverbindlich miteinander in die Federn zu springen. Aber ob ihre Herzen sich an diese Abmachung halten werden? Original-Titel: Friends With Benefits Laufzeit: 130 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 2011 Regie: Will Gluck FSK: 12 Schauspieler: Jamie Ralice Mila Kunis Dylan Harper Justin Timberlake Lorna Patricia Clarkson Annie Harper Jenna Elfman Parker Bryan Greenberg Sam Harper Nolan Gould Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets