Ein verwunschenes Tal und Wald so weit das Auge reicht: Das Elmsteiner Tal liegt im Herzen des Pfälzerwaldes zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern: Hier entdecken Gäste die Langsamkeit. Sie genießen himmlische Ruhe und unberührte Natur, suchen auf verwinkelten Wanderwegen verborgene "Schätze" und fahren über bucklige Mountainbike-Pisten oder kurvenreiche Motorradstrecken. Lange Zeit war es das Tal der Sägewerke, die Holzverarbeitung sein Markenzeichen. Heute ist von dieser Tradition nicht mehr viel übrig. Aber es gibt noch ein Sägewerk, das wiederbelebt wurde von Jürgen Artmann, einem gebürtigen Schwaben. Er fertigt Landhausdielen. Die Menschen im Elmsteiner Tal sind in ihrer Freizeit gerne mit dem "Kuckucksbähnel" unterwegs: Die historische Bahn fährt vor allem an Wochenenden zwischen Neustadt an der Weinstraße und Elmstein hin und her. Beim "Oasentag" im Kloster Esthal mit Schwester Judith genießen Gäste bei Meditation Ruhe, Besinnlichkeit und innere Einkehr. Wen es danach raus in die Natur zieht, der kann die Waldwege rund um Elmstein beim Barfußwandern mit nackten Füßen spüren und sich dabei von Susanne Seibt und ihren Eseln begleiten lassen. Wer sich noch nicht in voller Fahrt auf bucklige Mountainbike-Pisten traut, der bucht einen Kurs bei Gerhard Schöfer und kann auf den geführten Radtouren atemberaubende Panoramablicke übers Elmsteiner Tal erhaschen. Und auch für Motorradfahrer, die hier genüsslich ihre Runden drehen, gilt: alles im grünen Bereich - in der Oase im Pfälzerwald.