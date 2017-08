Im frühen 21. Jahrhunderts werden so viele Wolkenkratzer gebaut wie nie zuvor. Ob in Singapur, Mailand, London oder Frankfurt überall werden neue Experimente gewagt und ausgeführt. Mit ihren Filmen stellen Sabine Pollmeier und Joachim Haupt in der vierteiligen ARTE-Reihe "Faszination Wolkenkratzer" weltweit neu erbaute und außergewöhnliche Hochhäuser vor. In Frankfurt hat eine von Europas wichtigsten Institutionen ein Symbol bekommen das neue Hochhaus der Europäischen Zentralbank (EZB) ist ein Wolkenkratzer der dynamischen Bewegungen und fließenden Formen.