Mehr Termine Inhalt In Litchfield hat sich die Machtverteilung verändert. Piper genießt ihren Aufstieg, während die Konflikte zwischen den Gangs zunehmen. Poussey und ihre Freundinnen sorgen sich um Soso, die regungslos auf dem Fußboden gefunden wird. Alex bekommt überraschend Besuch im Gefängnis, und Piper, die sich Stella anvertraut hat, wird von ihr hintergangen. Eiskalte Rache folgt. Die Folgen der Serie "Orange is the New Black" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Original-Titel: Orange Is the New Black Untertitel: Trau keiner Bitch Laufzeit: 85 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2015 Regie: Phil Abraham Folge: 13 Schauspieler: Piper Chapman Taylor Schilling Larry Bloom Jason Biggs Alex Vause Laura Prepon Tasha Danielle Brooks Galina Kate Mulgrew Sam Healy Michael Harney