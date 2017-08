Im neuen Format von Michael Kessler gibt es Talktainment mit zwei Gästen, die nacheinander zu Michael Kessler ins Auto steigen. Heute zu Gast: Carolin Kebekus und Hugo Egon Balder. Kessler greift Themen auf und lässt sich und seine Beifahrer treiben. Ob Selfies auf der Straße oder spontaner Smalltalk mit anderen Autofahrern an der Ampel - die Gespräche können von außen jederzeit beeinflusst werden. So entsteht eine Atmosphäre, durch die der Zuschauer weit mehr über Michael Kesslers Beifahrer erfährt als erwartet. Was folgt, sind sechs Ausgaben purer Spaß mit unterhaltsamen Gesprächen, witzigen Anekdoten und ganz viel Quatsch beim Quatschen. Bei der Fahrzeugauswahl überrascht Michael Kessler seine Talk-Gäste mit einem individuell abgestimmten Automobil: ob Oldtimer, Traumwagen, Proll-Karosse oder das erste eigene Fahrzeug. Die Talk-Gäste der weiteren Sendungen: Bülent Ceylan, Cordula Stratmann, Jorge González und Anneke Kim Sarnau.