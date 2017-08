Orange is the New Black Morgen | ZDF neo | 00:40 - 01:30 Uhr | Dramaserie Infos

Mehr Termine Inhalt Auch Piper und ihre Freunde werden durch die Umstrukturierungen im Gefängnis mit neuen Insassinnen und unprofessionellen Wärtern konfrontiert. Die Konflikte sind unaufhaltsam. Die Gefangenen bemerken ein Loch im Abgrenzungszaun des Gefängnisses. Caputo ist entsetzt vom Versagen der Wärter. Währenddessen kann Alex mit Hilfe von Lolly ihren Angreifer überwältigen. Die Folgen der Serie "Orange is the New Black" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Original-Titel: Orange Is the New Black Untertitel: Schwere Körperarbeit Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2016 Folge: 1 Schauspieler: Piper Chapman Taylor Schilling Larry Bloom Jason Biggs Alex Vause Laura Prepon Tasha "Taystee" Jefferson Danielle Brooks Sam Healy Michael Harney Suzanne "Crazy Eyes" Warren Uzo Aduba Weitere Empfehlungen