Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Farbfernsehens in Deutschland erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen in vier großen Shows an die größten TV-Momente seit 1967. Heute geht es um Sport. Mit Gästen wie Franziska van Almsick, Katarina Witt, Mark Spitz, Berti Vogts, Daley Thompson und Jürgen Hingsen lassen die Moderatoren die größten Sportmomente der vergangenen 50 Jahre Revue passieren.