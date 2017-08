Aus Krefeld kommt ein altbekanntes Frauentausch-Gesicht: Jasmine Berlin. Die 29-Jährige will endlich in den Hafen der Ehe schippern. Und klar, ihr Verlobter John (23) erfüllt der 200 Kilo-Frau jeden Wunsch. Deshalb ist auch er bereit für einen fairen Kampf und unterstützt seine Angebetete im Battle um die Frauentausch-Krone. Mit von der Partie ist auch wieder Jasmines Mutter Liesl. Die 59-jährige lebt gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn in einer Wohnung. Sie findet es super, dass Jasmine unter die Haube kommt und wird ganz genau darauf achten, dass die Tauschmutter Jasmines und Johns Wünsche bis ins kleinste Detail umsetzt. Diese Hochzeitsplanung wird eine extreme Herausforderung, denn Jasmine hat ganz spezielle Wünsche und ihren eigenen Kopf. Das Hochzeits-Motto: FC-Bayern München! Und genau diese Hochzeit soll Borussen-Fan Ramona (31) organisieren. Die 1,50 Meter kleine Powerfrau traut sich alles zu, denn sie stellt ihre Kontrahentin ebenfalls vor eine Herausforderung: Ramona will eine Bollywood-Hochzeit. Und für die Vorbereitungen stellt sie Jasmine gleich zwei Männer an die Seite: Ehemann Stefan (35) und Mitbewohner Heiko (20). Und das hat einen Grund, denn Ramonas erste Hochzeit war ein absolutes Desaster. Dieses Mal soll alles perfekt sein, pompös und romantisch, ganz im Stil von Bollywood. Ob es bei dieser Vorgeschichte die richtige Idee ist, die Hochzeitsvorbereitungen aus der Hand zu geben...?! FC-Bayern-Hochzeit oder Bollywood-Hochzeit, welche Tauschbraut rockt, welche überschätzt sich? Geheiratet wird so, wie die andere die Hochzeit organisiert hat...oder auch nicht!!!