In aller Freundschaft - Was wirklich zählt Heute | MDR | 12:30 - 14:00 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nach einer anstrengenden Nachtschicht und einem Zoobesuch mit seinen Kindern und seiner Frau ist Dr. Roland Heilmann auf dem Weg zu einem Notfall in die Klinik. Plötzlich tritt ein Fußgänger unvermittelt auf die Straße, Dr. Heilmann muss ausweichen und kollidiert mit einem anderen Wagen. Bei dem Unfall kommt der Fahrer des anderen Autos ums Leben. Daraufhin gerät Dr. Heilmann in eine tiefe Krise. Original-Titel: In aller Freundschaft Untertitel: Was wirklich zählt Laufzeit: 90 Minuten Genre: Arztserie, D 2011 Regie: Hans Werner Schauspieler: Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni Dieter Bellmann Pia Heilmann Hendrikje Fitz Tim Weller Bennet Meyer Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets